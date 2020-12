Nog eens vier mannen schuldig bevonden in koeltruck-drama Vietnamezen

Twee mannen zijn schuldig bevonden aan doodslag en mensenhandel in een mensensmokkelzaak die aan 39 Vietnamese migranten het leven kostte. De slachtoffers stikten vorig jaar oktober toen ze in een koeltruck van België naar Groot-Brittannië werden vervoerd. Onder de doden waren twee jongens van 15.

De veroordeelden zijn een 24-jarige man uit Noord-Ierland en een 43-jarige Brit van Roemeense afkomst. De Noord-Ierse man reed de vrachtwagen met de migranten naar de haven van Zeebrugge vanwaar ze de oversteek maakten. De andere man wordt gezien als een sleutelfiguur in de mensenhandel. De rechter bepaalt de strafmaat begin januari. De twee kunnen levenslang krijgen.

Andere veroordeelden

Twee andere mannen (van 24 en 38 jaar) werden veroordeeld voor mensenhandel. Een van die twee zei tegen de rechter dat hij dacht dat hij sigaretten vervoerde. In totaal zijn nu acht mensen veroordeeld in deze geruchtmakende zaak. Eerder werden al vier Vietnamezen schuldig bevonden.

Onder de slachtoffers waren ook acht vrouwen. Ze betaalden ieder duizenden euro's aan de mensenhandelaren voor de oversteek naar Engeland. De slachtoffers zaten zeker twaalf uur lang in de hermetisch afgesloten truck. De temperatuur liep daarbij op tot 38 graden.

Uiteindelijk werden de Vietnamezen gevonden in de truck op een industrieterrein in Grays, bij Londen. Ouders in Vietnam ontvingen eerder een sms van hun dochter waarin ze schreef dat haar reis naar een buitenlands land was mislukt. "Ik ga dood."