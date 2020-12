Dertien aanhoudingen in Limburg om handel in illegaal vuurwerk

De Limburgse politie heeft de afgelopen weken dertien mensen opgepakt vanwege handel in illegaal vuurwerk via sociale media. Ook werd ongeveer 400 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen.

Er zijn sinds 11 november dertien huizen onderzocht in Bocholtz, Belfeld, Hoensbroek, Roermond, Echt, Born, Sittard, Elsloo en Heerlen. De laatste doorzoeking was gisteren.

In twee van de doorzochte woningen moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) eraan te pas komen voor de ontmanteling van zelf gefabriceerd vuurwerk, meldt 1Limburg. Ook kwam het in vijf gevallen tot een maatregelen zoals het sluiten van een woning, vanwege het gevaar dat gepaard gaat met de opslag van vuurwerk in een woonwijk.

Alle verdachten zijn aangehouden voor handel in en bezit van zwaar illegaal vuurwerk. Drie van de verdachten zijn minderjarig.