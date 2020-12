Leegloop Arnhemse flat na vuurwerkbrand: 'De traumatische herinnering blijft'

In de flat wonen ook de ouders en opa en oma van de omgekomen vader en zijn zoontje. "Het is heel zwaar. Mensen vragen waarom we niet verhuizen, maar dit verdriet nemen we overal mee naartoe." Ze vertelt dat haar schoondochter nog veel last heeft van de brandwonden en nog niet op bezoek durft in de flat. Haar kleindochter wel. Maar die neemt de trap en niet de lift. "December wordt een zware maand waarin mijn zoon jarig is en we weer oud en nieuw hebben."