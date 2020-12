100 tot 200 Cambuursupporters feesten in Leeuwarden op straat

De politie was ter plaatse bij het Cambuurstadion, maar greep niet in. Volgens een politiewoordvoerder duurde het ongeveer een half uur tot drie kwartier en konden de agenten op het moment zelf niet handhaven. Daarover wil de politie verder niets kwijt. De beelden zullen bestudeerd worden en mogelijk krijgen supporters alsnog een boete thuisgestuurd.

Niet blij

Cambuurtrainer Henk de Jong had supporters juist opgeroepen om geen feest te vieren. Hierover waren van tevoren ook afspraken gemaakt met de gemeente, zegt de politie.

De gemeente Leeuwarden is niet blij dat men "massaal op straat was", laat een woordvoerder weten. "We snappen dat de supporters blij zijn, maar het is niet de bedoeling dat mensen op straat gaan feestvieren."