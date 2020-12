Handelsakkoord Europa en Londen nog niet in zicht, nieuwe deadline nadert

Enkele uren voor het aflopen van een deadline van het Europees Parlement is er nog geen zicht op een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Vrijwel zeker gaan de onderhandelingen ook na het verstrijken van die deadline door.

Het VK stapte op 31 januari uit de EU, maar de bestaande handelsafspraken zijn tot 1 januari van kracht. Dan moeten er nieuwe zijn, zijn die er niet, dan gaan de regels van de Wereldhandelsorganisatie gelden en die gaan beide economieën veel geld kosten.

Al bijna een jaar proberen onderhandelaars tot een nieuwe deal te komen, maar minder dan twee weken voor 1 januari is dat dus nog altijd niet gelukt. Beide partijen vinden dat de ander flexibeler moet zijn en dat de ander zich onredelijk opstelt.

Vis

Een groot knelpunt zijn de visserijrechten van EU-vissers, onder wie de Nederlanders, in Britse wateren en de termijn waarin die rechten worden afgebouwd. Het VK heeft een compromisvoorstel van de EU van de hand gewezen, schrijft het Duitse persbureau DPA.

De EU-lidstaten zouden niet bereid zijn om nog meer aan de Britse wensen tegemoet te komen. Vooral Frankrijk tilt er zwaar aan als Franse vissers niet meer in Britse wateren mogen vissen.

Daarnaast is er grote onenigheid over de vraag hoe oneerlijke concurrentie voorkomen kan worden, als Britse bedrijven die naar de EU exporteren zich niet aan toekomstige EU-regels hoeven te houden.

Onredelijke eisen

"Natuurlijk willen we een akkoord", zei de Britse minister van Volksgezondheid Hancock tegen Sky News. "Helaas heeft de EU onredelijke eisen gesteld. Een akkoord is zeker mogelijk, maar het is duidelijk dat de EU dan in beweging moet komen."

EU-onderhandelaar Barnier zei op zijn beurt dat de EU op een eerlijk en evenwichtig akkoord uit is en dat hij de wens tot zelfbeschikking van de Britten begrijpt. "En wij verwachten hetzelfde van hen."

Europees Parlement

Het Europees Parlement wil dat er uiterlijk vandaag een akkoord komt. Alleen dan is er genoeg tijd om de tekst van de uitvoerige afspraken in alle officiële EU-talen te vertalen en alleen dan kan het parlement er voor 1 januari een besluit over nemen.

Waarnemers in Brussel gaan ervan uit dat de onderhandelingen niet voor de deadline zijn afgerond en ook na de Kerst doorgaan.

"Zolang er nog enig zicht is op een deal, praten beide partijen door", zegt correspondent Sander van Hoorn. "Al was het maar om niet de schuld te krijgen van het mislukken."

De deadline van het Europees Parlement zal in het achterhoofd van Barnier een rol hebben gespeeld, denkt Van Hoorn. "Maar uiteindelijk kan hij er niet zoveel mee, want dat zou betekenen dat hij vanavond, als er geen deal is, namens de EU een eind zou moeten maken aan de gesprekken."

Noodplan

De EU heeft een noodplan klaarliggen voor het geval het voor 1 januari niet lukt, maar er wel zicht is op een overeenkomst kort na 1 januari.

"De tijd zonder regels die dan overbrugd moet worden, moet zo ordelijk en pijnloos mogelijk zijn om de laatste fase in de onderhandeling niet te frustreren", zegt Van Hoorn.