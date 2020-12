Couscous op Unesco-lijst: 'Meer dan eten, het is een moment, herinneringen, tradities'

Sinds deze week staat couscous officieel op de Unesco-lijst van immaterieel cultureel erfgoed. De aanvraag van Marokko, Algerije, Tunesië en Mauritanië is goedgekeurd omdat de bereidingswijzen en consumptie van couscous een belangrijk onderdeel zijn van de cultuur in Noord-Afrika, aldus Unesco.

"Couscous is een gerecht dat deze vier landen kenmerkt, en gaat nog verder dan dat: er is geen bruiloft, feest of familiebijeenkomst zonder couscous", staat op Unesco's website. "Couscous is meer dan een gerecht: het is een moment, herinneringen, tradities, gebaren die van generatie op generatie worden doorgeven."

Dat is zeker waar, zegt tv-kok Mounir Toub. "In de Noord-Afrikaanse cultuur gaat eten niet alleen over voeden, maar ook over het sociaal samenzijn. Als couscous gemaakt wordt, is dat bijna een heel evenement, met zijn allen bij elkaar."

De vier landen dienden de aanvraag bij Unesco in 2018 in en kregen afgelopen week de goedkeuring. Die komt op een goed moment, zegt correspondent Samira Jadir. omdat de relatie tussen Marokko en Algerije onder druk staat. "Dan is het wel bijzonder dat juist nu de nadruk wordt gelegd op een positieve samenwerking."