Wilde staking legt laden en lossen op Rotterdamse containerterminals stil

Als gevolg van een wilde staking ligt het werk bij containeroverslagbedrijf ECT in Rotterdam stil. Nadat donderdagavond de eerste medewerkers het werk neerlegden, is er geen nieuwe ploeg bij het 24-uurs bedrijf meer aan het werk gegaan. De staking is het gevolg van een cao-conflict. Containerschepen wijken uit naar andere havens, zoals Antwerpen en Hamburg.

De cao-onderhandelingen liepen donderdagavond vast toen de directie van ECT voorstelde om pas na de lockdown, dus na 19 januari 2021, door te praten. Voor volgende week en 11 januari stonden cao-overleggen gepland, maar ECT wil die gesprekken verplaatsen naar februari. Dat voorstel is FNV-bestuurder Niek Stam in het verkeerde keelgat geschoten. Bij RTV Rijnmond zegt hij dat sommige onderwerpen makkelijk online kunnen worden besproken.

De medewerkers reageerden nog bozer. Zij willen pas weer aan de slag als ze van de directie uitleg krijgen over het stopzetten van de cao-onderhandelingen. Bij het bedrijf werken zo'n 1800 mensen.

Corona-veilige e-commerce

Door de coronapandemie en de lockdowns beleeft de containervaart drukke tijden. "In plaats van reizen, horeca en shoppen in stenen winkels, zijn consumenten massaal overgestapt naar de corona-veilige e-commerce. En veel van die goederen moeten per container worden vervoerd", meldt de website logistiek.nl.

De containerschepen die normaal op een van de twee ECT-terminals in Rotterdam gelost zouden worden, wijken nu dus uit naar de havens van Antwerpen of Hamburg. Dat is slecht nieuws voor de verdere distributie, wantspullen moeten dan uit het buitenland komen. VERN, de branchevereniging voor kleine transportbedrijven, noemt de wilde actie zelfs "bijzonder dom".

Schade is enorm groot

"Het is een klein aantal kaderleden van de FNV dat ervoor zorgt dat geen enkele container verwerkt wordt. De schade voor de klanten is enorm groot, zeker in deze moeilijke periode van corona en teruglopende inkomsten", zegt VERN-voorzitter Klaas de Waardt.

"Niet alleen het personeel dat geen lid is van de FNV, maar ook de transporteurs, binnenschippers, rederijen, klanten en toeleveringsbedrijven zijn de dupe. En bij niemand kan de schade verhaald worden."