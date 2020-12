Vrouw (70) overleden bij brand Gorinchem

Bij een korte, felle brand vanochtend in Gorinchem is een 70-jarige vrouw om het leven gekomen.

De brand brak rond 09.00 uur vanochtend uit in een rijtjeswoning aan de Prinses Margrietstraat. Anderhalf uur eerder was de brandweer ook al uitgerukt naar dezelfde straat, toen omdat er rook uit een cv-ketel kwam bij de buren. Of dat te maken heeft met de fatale brand, is nog onbekend. Bij de regionale zender Rijnmond zegt de veiligheidsregio dat een mogelijk verband wordt onderzocht.

De brand in het huis van de vrouw ontstond op de benedenverdieping en leidde tot veel rookvorming. Al bij aankomst trof de brandweer de bewoonster in zorgwekkende toestand aan, op zolder. De hulpdiensten probeerden nog om haar te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

Rook uit de cv-ketel

Om 07.30 uur was de brandweer voor het eerst naar de Prinses Margrietstraat gereden, toen na melding van rook uit een cv-ketel. Na onderzoek werd contact opgenomen met een monteur. Of die is gekomen, is onduidelijk.

Tijdens de brand werd een aantal woningen uit voorzorg ontruimd. Inmiddels zijn die bewoners allemaal weer thuis. Burgemeester Reinie Melissant heeft haar medeleven betuigd aan de nabestaanden van het slachtoffer, de omwonenden en de hulpdiensten.