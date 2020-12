Wethouder Alkmaar ziek thuis na aanval op straat

Na de aanval kreeg Van Zon last van slapeloosheid en was hij voortdurend alert. "Normaal liep ik altijd onbevangen over straat, maar nu keek ik steeds over mijn schouder. Ik ben nog steeds mijn onbevangenheid kwijt." Het bleken klachten die horen bij een posttraumatische stressstoornis.

Begin september zei de gemeente dat Van Zon kampte met een burn-out en zich op doktersadvies had ziekgemeld. Dat gebeurde om hem uit de wind te houden, legt hij uit. "Ik kon er toen geen media-aandacht bij hebben."

Dat hij nu eenmalig wel zijn verhaal doet, komt doordat het liegen over de burnout hem dwarszat. "Mensen mogen weten wat er met mij is gebeurd en wat de reden is dat ik mijn taken tijdelijk los heb moeten laten. Bestuurders moeten gewoon over straat kunnen lopen in een gemeente als Alkmaar."

Hij pakt zijn werk in januari weer op.