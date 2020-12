Ouders moeten vernietigde pornocollectie van zoon (42) vergoeden

Een Amerikaans echtpaar moet een vergoeding betalen aan hun zoon omdat ze zijn omvangrijke pornocollectie hebben vernietigd. Een rechter bepaalde deze week dat de ouders niet aan zijn bezittingen hadden mogen komen.

David Werking (42) trok in 2016 na een scheiding weer in bij zijn ouders Paul en Beth in Grand Haven, Michigan. Toen hij een klein jaar later weer vertrok, liet hij zijn ouders zijn bezittingen nazenden. Bij het uitpakken miste hij dozen vol porno en seksspeeltjes.

Zijn vader meldde hem dat hij alles had weggegooid, geschokt door de hoeveelheid en aard van het materiaal. "Ik had je gewaarschuwd dat als ik ooit porno in mijn huis zou aantreffen ik het zou vernietigen", schreef hij in een mail die als bewijsmateriaal werd ingediend voor het proces.

De vader schreef verder versteld en teleurgesteld te zijn over de flagrante leugens van zijn zoon, die beloofd had geen aanstootgevend materiaal mee te nemen. "We telden twaalf verhuisdozen vol pornografie en nog eens twee vol seksspeeltjes. We zijn een flinke tijd bezig geweest met de vernietiging ervan."

Emotionele én monetaire waarde

De zoon spreekt er schande van dat zijn ouders zijn collectie weggegooid hebben. "Je mag niet zomaar spullen vernietigen omdat je het niks vindt of het er niet mee eens bent."

Volgens hem had de verzameling niet alleen een emotionele waarde, maar ging het ook om zeldzaam materiaal dat nauwelijks nog verkrijgbaar is, zoals videobanden uit de jaren 80. "Ik heb ze misschien een of twee keer afgespeeld, omdat ik niet wilde dat ze beschadigden. Ik was al jaren op zoek naar deze titels. Niet alleen worden deze films niet meer uitgebracht, de studio's bestaan vaak al 20 jaar niet meer."

Hij voegde aan het dossier (.pdf) een gespecifieerde lijst toe met 1605 vermiste titels en hun geschatte waardes, zoals Stiff Competition, Pump Fiction, Juicy Sex Scandals en 34 delen van Shot at Home. Ook vermeldde hij andere missende voorwerpen zoals verscheidene gloednieuwe dildo's, zes tubes glijmiddel, zijn trouwringen en een plastic tas vol koelkastmagneten.

Volgens hem was de collectie 28.940,72 dollar waard, maar is het onmogelijk de hele verzameling te herstellen. Daarom eist hij driemaal dat bedrag, bijna 87.000 dollar, van zijn ouders.

Verslaafd

De ouders spreken van een seksverslaving en blijven erbij dat ze in het beste belang van hun zoon handelden. "Eerlijk gezegd heb ik je er een grote dienst mee bewezen", schreef zijn vader hem. "Ik deed dit voor je eigen geestelijke gezondheid. Ik had hetzelfde gedaan als ik een kilo crack had gevonden."

De ouders droegen enkele stukken ("het ergste van het ergste") over aan de politie omdat ze ervan overtuigd waren dat het om strafbaar materiaal ging, zoals kinderporno, bestialiteit of incest. Volgens agenten zat er echter geen illegaal materiaal tussen.

De rechter heeft de partijen tot februari gegeven om samen tot een passende vergoeding te komen.