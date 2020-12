Amerikaanse medicijnwaakhond keurt Moderna-vaccin goed

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft zoals verwacht het coronavaccin van farmaceut Moderna goedgekeurd. Het officiële bericht volgt op een tweet gisteren van president Trump, die al meldde dat het vaccin "in overweldigende mate" was goedgekeurd. Daar had de FDA niet op gereageerd.

Het is de verwachting dat de eerste 6 miljoen doses van Moderna dit weekend worden uitgeleverd. Volgens de producent is het vaccin voor 94 procent effectief. Dat houdt in dat het middel 94 van de 100 gebruikers tegen een corona-infectie beschermt.

De Verenigde Staten hebben 200 miljoen doses besteld. Ook de Europese Commissie heeft het vaccin van Moderna besteld. Het Europees medicijnagentschap EMA bespreekt het vaccin op 6 januari en zal het dan, als alles in orde is, toelaten. Dat is een week eerder dan gepland.

Beter te bewaren

Het vaccin van Moderna werkt net als het al eerder goedgekeurde vaccin van Pfizer/BioNTech via de zogenoemde mRNA-technologie, waarbij een stukje genetisch materiaal van het spike-eiwit van het virus wordt nagebootst.

Voordeel van het Moderna-vaccin is dat het op een veel lagere temperatuur bewaard hoeft te worden. Het bedrijf zegt dat het 30 dagen lang in de koelkast bewaard kan worden, terwijl het Pfizer-vaccin maar vijf dagen in de koelkast houdbaar is.

President Trump heeft op Twitter gereageerd op de toelating. "Gefeliciteerd, het Moderna-vaccin is nu beschikbaar!", liet hij weten.