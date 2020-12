'Het wordt zoeken voor de consument', vier vragen over sluiting pakketpunten

Hoeveel pakketpunten blijven er nog over?

In totaal zijn zo'n 9000 locaties waar post en pakketen kunnen worden verstuurd of opgehaald. Het aantal van 1300 sluitingen klinkt dan misschien relatief weinig, maar het zijn volgens VVP branchesecretaris Gert Koudijs wel vooral de grote pakketpunten die hun deuren sluiten. "Dat er straks 40 procent minder capaciteit is, lijkt me een veilige aanname."

Bovendien waren deze week al zo'n 300 PostNL-punten gesloten. Die waren gevestigd in locaties van de Gamma of Karwei. Al die sluitingen gaan volgens Koudijs beslist voor problemen zorgen bij de bezorgdiensten. "Die zien hun distributie vastlopen en zullen heel creatief moeten zijn om dit op te lossen. En het wordt zoeken voor de consument waar ze nog pakketjes kunnen versturen of ophalen."

Zowel PostNL als DHL zeggen overigens dat er geen grote vertragingen worden verwacht.

Wat als mijn pakket bij een straks gesloten locatie ligt?

"Als je pakket onderweg is naar een locatie die dicht is, wordt die naar een locatie gestuurd in de buurt", zegt een woordvoerder van PostNL. Hoe ver dat van je af is, hangt af van hoeveel locaties er uiteindelijk overblijven.

DHL zegt dat er twee opties zijn. Het pakket wordt naar een andere locatie in buurt gestuurd, of het gaat retour afzender. Dit is afhankelijk van de afspraken met de webwinkel en besteller, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Track en trace is volgens beide bedrijven de beste manier om de locatie van je pakketje te volgen.

Heeft het nog zin om iets online te bestellen?

Bestellen kan natuurlijk, maar postbezorgdiensten kampen nu al met een forse achterstand. Gezien de naderende sluiting roept het ministerie van Economische Zaken op om "realistisch te zijn" over de levertijden.

"Bestel later wat later kan en laat pakketten zo veel mogelijk thuis bezorgen. Zorg dat je dan ook thuis bent, laat je buren het aannemen of geef neerzettoestemming als dat kan." Ook PostNL adviseert klanten zo veel mogelijk producten thuis te laten bezorgen. Normaal gesproken gebeurt dat ook al in 85 procent van de gevallen, zegt een woordvoerder.

Sommige winkels gaan zelf bestellingen bezorgen om vertraging te voorkomen. Door de winkelsluiting hebben bijvoorbeeld de duizenden winkel- en kantoormedewerkers van Blokker tijd om zelf op pad te gaan. "Bakfietsen, fietsen, auto's, het kan allemaal", zegt een woordvoerder. De medewerkers krijgen een reiskostenvergoeding.