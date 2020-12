210 kilo vuurwerk ingeleverd bij eerste gemeentelijke inzamelactie

In Alkmaar is in drie dagen 210 kilo vuurwerk ingeleverd bij de gemeente. Het gaat om siervuurwerk dat alleen dit jaar verboden is, maar ook om illegaal vuurwerk zoals cobra's en nitraten. Mensen kunnen het vuurwerk dat ze thuis hebben liggen inleveren zonder een boete te krijgen. Als bedankje krijgen ze oliebollen.

Alkmaar is de eerste gemeente die zo'n inleverpunt opende. Vorige week vrijdag en zaterdag werd in totaal 30 kilo vuurwerk ingeleverd. Vandaag was het punt voor de derde dag open en kwam er zeker 180 kilo bij. Volgens een woordvoerder van de gemeente komt dat mogelijk door de toegenomen media-aandacht voor het onderwerp.

Zodra het vuurwerk is ingeleverd wordt het in een speciale, antistatische verpakking gestopt en afgevoerd. Naast het vuurwerk zijn er ook verschillende scheepsnoodsignalen en fakkels ingeleverd.

Grapperhaus

De gemeente Alkmaar maakte voor deze actie zelf afspraken met de politie. Andere gemeenten, onder aanvoering van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, vroegen eerder deze week aan minister Grapperhaus of ze zo'n inzameling konden starten.

Vanochtend werd bekend dat de minister in overleg met het Openbaar Ministerie toestemming heeft gegeven voor dit soort acties. Eigenaren die hun vuurwerk inleveren, worden niet vervolgd voor het voorhanden hebben van vuurwerk in de publieke ruimte. Wel moeten ze kunnen aantonen dat ze op weg zijn naar een inleverlocatie.

Per gemeente geregeld

Het OM wijst erop dat dit niet betekent dat iedereen nu zomaar met vuurwerk naar de milieustraat kan. "Vuurwerk opslaan is zeer streng gereguleerd", zegt een woordvoerder van het OM. "Het is aan de gemeenten om dit te organiseren. Het is dus zaak goed na te gaan hoe het in je eigen gemeente geregeld is voordat je met vuurwerk op pad gaat om het in te leveren."

Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht hebben inmiddels laten weten ook een inzamelactie te gaan organiseren.