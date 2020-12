Interactieve illusieshow of Zoom-bingo: zo houden bedrijven toch een kerstborrel

Lockdown of niet, ruim de helft van de bedrijven organiseert toch een kerstborrel. Want ook digitaal is er nog best wat mogelijk. Pubquizen en bingo's zijn populair. Maar sommigen pakken het ook grootser aan. "We kunnen blijven mekkeren dat alles minder leuk is digitaal, maar we hebben gewoon gekeken hoe we het toch zo leuk mogelijk konden maken."

Dat zegt Anita Van Dekken, directeur bij ICT-bedrijf Winvision uit Vianen. Normaal wordt er met de kerstborrel flink uitgepakt door haar collega's op het hoofdkantoor. Maar dat kon door de omstandigheden nu niet. Dus deed ze het zelf: "We hebben een illusionist ingehuurd die vanuit de kantine een interactieve show opvoert."

Hoe zo'n interactieve illusie-show eruit ziet? We namen een kijkje achter de schermen: