Meerdere universiteiten getroffen door storing bij tentamens

Studentenorganisatie ISO kreeg na de storing meldingen van studenten van onder meer de Universiteit van Amsterdam, Maastricht University en de Universiteit Leiden.

"We zijn niet blij met hoe instellingen hiermee zijn omgegaan", zegt ISO-voorzitter Dahran Coban. "We kregen berichten van tentamens die ongeldig werden verklaard of in eerste instantie werden uitgesteld, waarna studenten toch weer een mail kregen dat ze het konden maken. Er is zelfs een student die na anderhalf uur uit het tentamen werd gegooid."

De UvA bevestigt de landelijke storing, maar zoekt nog uit hoe groot de storing precies was en hoeveel studenten zijn getroffen. Eind oktober werd de UvA ook al getroffen door een storing. Er ging toen een streep door de online tentamens van zo'n 3000 studenten.