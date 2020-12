Boba Fett-acteur uit Star Wars overleden

De Britse acteur Jeremy Bulloch is op 75-jarige leeftijd overleden. Zijn kleine maar memorabele rol van Boba Fett in Star Wars maakte hem geliefd bij sciencefictionfans.

Bulloch speelde de onvermurwbare premiejager met zijn groene helm voor het eerst in het tweede deel van de oorspronkelijke trilogie, The Empire Strikes Back. Daarin weet hij hoofdrolspeler Han Solo gevangen te nemen en ingevroren af te voeren. In de volgende film waren de rollen omgedraaid en weet Solo Fett te verslaan.

Het personage dook later ook op in de prequelfilm Attack of the Clones. Bulloch was destijds al te oud om de rol nog eens op zich te nemen, maar kreeg van regisseur George Lucas wel een bijrol als kapitein van een ruimteschip. Daarnaast speelde hij tientallen kleine rolletjes in series als Dr. Who en twee James Bond-films.

Zwijgzaam

De zwijgzaamheid van het Star Wars-karakter maakte hem volgens Bulloch onvergetelijk: Boba Fett spreekt in twee films slechts 27 woorden. Die waren overigens niet door Bulloch ingesproken, maar door een andere acteur.

"Ik bleef vooral veel stilstaan. Dat is kwaadaardiger dan dat je rondloopt en maar 'Ik ben Boba Fett' roept", legde hij enkele jaren geleden uit aan de NOS. "Boba Fett bleef enkel staren en vertrouwde erop dat mensen dan hun pistool zouden neerleggen."

George Lucas vond dat Bulloch zo de juiste mix van mysterie en dreiging had. Ook het publiek was dol op de slechterik en Bulloch kreeg een cultstatus. Recentelijk werd de Star Wars-tv-serie The Mandalorian geënt op zijn karakter. Tot op hoge leeftijd ging Bulloch nog conventies af om op de foto te gaan met fans, hoewel hij door parkinson steeds fragieler werd.

Gentleman

Star Wars-acteurs roemen hem als een prima acteur en aangenaam mens. "Bij uitstek een Engelse gentleman", meent Mark Hamill (Luke Skywalker). "Hij was zo aardig tegen iedereen die het genoegen had met hem te werken. Ik zal hem missen en ben dankbaar hem gekend te hebben."

"We zijn de beste premiejager van het universum kwijtgeraakt", vulde Billy Dee Williams aan, die als Lando Calrissian enkele cruciale scènes met Bulloch speelde.

"Conventies zullen nooit meer hetzelfde zijn zonder jou", reageerde Daniel Logan, die een jongere Fett speelde in de prequels. "May the force be with you always."