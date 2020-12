Wekdienst 18/12: Laatste ministerraad voor reces • Wat gebeurt er met Oudejaarsconference?

Ander nieuws uit de nacht:

Belgische staatssecretaris zet geheime vaccinprijzen online: het gaat om de zes vaccins waarvoor ook Nederland in Europees verband heeft ingetekend. Met de producenten was juist afgesproken dat de vaccinprijzen geheim blijven.

Microsoft gehackt, link met hack Amerikaanse ministeries: na de hack spraken betrokkenen van een zeer geavanceerde cyberinbraak, die eigenlijk alleen door een staat kan worden uitgevoerd. Volgens The Washington Post gaat het om Rusland. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de aantijging ongegrond.

Biden wil vrouw van inheemse afkomst als minister van Binnenlandse Zaken: als de Senaat met de voordracht akkoord gaat, wordt Deb Haaland de eerste native American die minister wordt.

En dan nog even dit:

Sarina Wiegman is bij de FIFA Awards in Zürich verkozen tot coach van het jaar van een vrouwelijk voetbalteam. Het is na 2017 voor de tweede keer dat de bondscoach van de Oranjevrouwen de prestigieuze prijs in de wacht sleept.

Robert Lewandowski troefde Cristiano Ronaldo, de winnaar van 2019, en Lionel Messi af bij de verkiezing van voetballer van het jaar.

"Jeetje, wat een verrassing!", reageerde Wiegman spontaan in het Nederlands na haar uitverkiezing, om vervolgens volgens het protocol in het Engels verder te gaan.