Rotterdam keurt bestemmingsplan Feyenoord City goed

De definitieve beslissing is nog niet genomen, maar de komst van een nieuw stadion voor Feyenoord is wel een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad van Rotterdam is akkoord gegaan met het bestemmingsplan Feyenoord City. Het gaat om de omgevingsvergunning voor het hele gebied waar het nieuwe stadion deel van uitmaakt.

Kritiek

De politiek in Rotterdam is verdeeld over Feyenoord City, de gebiedsontwikkeling op Rotterdam Zuid die in totaal anderhalf miljard euro kost. De coalitie stemde voor, de oppositie tegen.

De oppositiepartijen en tegenstanders vinden dat het te vroeg is om nu al een bestemmingsplan aan te nemen terwijl het nog niet duidelijk is of de bouw van een nieuw stadion doorgaat. En ze zijn bang voor de toekomst van De Kuip. In een eerste versie van het bestemmingsplan stond niet duidelijk aangegeven dat het huidige onderkomen van de voetbalclub Feyenoord voetbalstadion als bestemming heeft.

In een brief die de verantwoordelijk wethouders Kurvers (VVD) en Van Gils (D66) naar de raad hebben gestuurd is dat probleem opgelost. Er staat nu in dat er in De Kuip gevoetbald wordt totdat het nieuwe stadion opgeleverd is.