In het Verenigd Koninkrijk vaccineren ze al, hoe verloopt dat?

Volgens zorgbestuurder Marcel Levi is er in het Verenigd Koninkrijk niet iets overhaast gedaan, maar past de aanpak wel in de typisch Britse Can Do-mentaliteit. "Levi zei: dit is typisch voor Engelsen: we kunnen ons druk maken over hoe we gaan vaccineren, of we beginnen gewoon", vertelt De Wit.

Ook in het Verenigd Koninkrijk wordt gewacht op het Oxford-vaccin, want alleen het BioNtech/Pfizer vaccin is niet voldoende. "Als ze in dit tempo zouden doorgaan, dan duurt inenten een paar jaar. Met 20.000 inentingen per dag, kom je uit op zo'n 7,3 miljoen vaccins per jaar. Met 60 miljoen inwoners duurt dat dus wel even."