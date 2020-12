Levenslang voor 'Thalysterrorist' in Frankrijk

De islamitische extremist die het vuur opende aan boord van een Thalys in Frankrijk, in 2015, is veroordeeld tot levenslang. De rechter in Parijs heeft de Marokkaan Ayoub el Khazzani veroordeeld voor poging tot moord met een terroristisch oogmerk.

De zwaarbewapende dader opende op 21 augustus het vuur vlak nadat de hogesnelheidstrein van Amsterdam naar Parijs Frankrijk was binnengereden. Drie Amerikanen, van wie twee militairen, wisten de man te ontwapenen en overmeesteren.

Drie medeverdachten die de aanslagpleger geholpen hebben, zijn veroordeeld tot 27, 25 en 7 jaar celstraf.

The 15:17 to Paris

Clint Eastwood maakte een film over de gebeurtenis, The 15:17 to Paris. De Amerikanen Spencer Stone, Anthony Sadler en Alek Skarlatos speelden zichzelf in de film. Als dank voor hun heldendaad kregen ze vorig jaar ook een Frans paspoort.

De mislukte aanslag in de Thalys kwam in een jaar dat Frankrijk al was getroffen door terreur in Parijs, zeven maanden eerder. Gisteren kregen veertien verdachten van die aanslagen in januari, op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo, een Joodse supermarkt en een agent, celstraffen van vier jaar tot levenslang.