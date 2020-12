Leerachterstand bij peuters: 'Sommigen weten niet eens hoe ze moeten spelen'

Kinderen die niet weten hoe ze moeten spelen, kinderen die geen Nederlands begrijpen of die niet weten hoe ze met andere kinderen moeten omgaan.

Vandaag blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau dat de sociaaleconomische achtergrond van de ouders meer zegt over het schoolsucces van een kind dan een eventuele migratieachtergrond. Kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen al op 3-jarige leeftijd al een achterstand hebben.

Marloes Ebels werkt twintig jaar als pedagogisch medewerkster in de Rotterdamse Afrikaanderwijk en ze herkent de voorbeelden. In het gebouw van de plaatselijke basisschool geeft ze twee keer per dag een groep van zestien peuters les.

"We zien het gebeuren dat een kind niet weet hoe een puzzel of een doos Duplo werkt. Dat is geen goed teken. Kinderen weten niet wat ze ermee moeten doen. Dan zien we ze stilzitten en weten we voldoende."

Een huis zonder speelgoed

In Rotterdam ging Ebels in het verleden regelmatig op huisbezoek. Zo leerde ze de omgeving kennen waarin de kinderen opgroeiden. "Dan kwamen we binnen en zagen we een opgeruimd huis zonder speelgoed. Ouders weten dan niet hoe ze met hun kind moeten spelen."

Volgens hoogleraar pedagogiek Paul Leseman van de Universiteit Utrecht zijn de leerachterstanden een bekend probleem in het onderwijs. Hij ziet veel ongelijkheid tussen kinderen aan het einde van de basisschool. "Dit heeft heel erg te maken met de stimulering die de kinderen thuis ervaren. Daarbij spelen ook sociale problemen een rol. Denk aan spanningen in het gezin of een te klein huis."

Als voorbeeld noemt hij een bekend Amerikaans onderzoek: 'The 30 million word gap'. Volgens dat onderzoek horen kinderen van hoogopgeleide ouders in de eerste vier jaar van hun leven 45 miljoen woorden. Kinderen van laagopgeleide ouders horen slechts 13 miljoen woorden. "Als je veel woorden hoort, leer je ze beter dan wanneer je ze niet hoort. Dit verrijkt je taal en de grammatica."