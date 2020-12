Di-rect krijgt Top 2000 Award voor hoogste binnenkomer

Begin deze maand werd de top-10 van de Top 2000 al bekendgemaakt. In het programma De Wild in de Middag is vandaag de hele lijst gepresenteerd. Daaruit blijkt dat ook de een na hoogste binnenkomer van Nederlandse bodem is: Door De Wind van Miss Montreal op plek 29.

Hoewel Queen de traditionele nummer 1-notering dit jaar kwijtraakte aan Danny Vera, heeft de Britse band wel de meeste noteringen in de lijst van 2020: 34 in totaal. Daarna komen The Beatles (30 noteringen) en The Rolling Stones (24). Meest genoteerde Nederlandse artiest is Bløf met 19 noteringen.

Net als andere jaren doen nummers van recent overleden beroemdheden het goed in de lijst. Zo staan Bill Withers en Eddie van Halen hoger én met meer nummers in de Top 2000 van dit jaar.

Live Is Life van Opus, dat onlosmakelijk verbonden is met voetballegende Maradona, komt na tien jaar terug in de lijst en staat op 877.