EU-hof: Hongarije brak wet door migranten te weigeren

Hongarije heeft de Europese asielregels overtreden door migranten geen kans te geven om asiel aan te vragen en hen in zogenoemde 'transitzones' vast te houden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg geoordeeld.

Migranten werden bij aankomst in Hongarije belemmerd bij het doen van een asielaanvraag. Dit is volgens de Europese regels niet toegestaan.

Ook werden asielzoekers in detentiecentra - Hongarije sprak van transitzones - aan de grens met Servië vastgezet. Asielzoekers zaten gemiddeld een jaar vast, wachtend op een uitspraak over asielaanvraag. Hongarije heeft daarmee niet voldaan aan de verplichting die het had om de mensen te beschermen.

Centra gesloten

De uitspraak volgt op een zaak die in 2018 door de Europese Commissie werd aangespannen. Europese wetgeving schrijft voor dat migranten vrijuit asiel moeten kunnen aanvragen.

De detentiekampen werden eerder dit jaar overigens al gesloten na een bindende uitspraak van het Europees Hof. Dat oordeelde dat in de transitzones asielzoekers ten onrechte werden vastgezet. Mensenrechtenorganisaties spraken van slechte leefomstandigheden in de kampen.

Hongarije botst recentelijk vaker met de andere Europese lidstaten, onder andere over de begrotingsonderhandelingen.