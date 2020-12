Man in Vlaardingen neergeschoten en overleden

In Vlaardingen is een man overleden nadat hij was neergeschoten. Hij werd op straat aangetroffen met een schotwond. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, zegt de politie van Rotterdam, maar hij overleed ter plaatse.

Even later gingen agenten te voet achter een mogelijke verdachte aan en losten een waarschuwingsschot om hem tot stoppen te dwingen. Toen de man daar niet op reageerde, schoot de politie gericht op hem. De man raakte daarbij gewond.

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.