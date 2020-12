Bewindvoerders moeten 4 miljoen euro terugbetalen aan erfgenaam

Twee mannen uit Roden (Drenthe) en Midwolda (Groningen) moeten vier miljoen euro terugbetalen aan de erfgenaam van een multimiljonair. De Drent van 58 krijgt daarnaast een celstraf van 40 maanden, de 42-jarige Groninger moet 16 maanden de gevangenis in. Dat heeft het gerechtshof bepaald. Beide straffen zijn vier maanden hoger dan geëist.

De twee werden in 2007 bewindvoerder van een jongen van toen 12 jaar, die erfgenaam was van een multimiljonair. De tiener erfde 16,6 miljoen euro. Het geld werd onder het mom van een lening doorgesluisd naar het investeringsbedrijf van de man uit Roden. Die betaalde daar zijn schuldeisers van, voornamelijk beleggers in vastgoed. Uiteindelijk ging het bedrijf toch failliet, meldt RTV Drenthe.

In 2017 veroordeelde de rechtbank de twee tot 24 en 18 maanden cel. Zij gingen daartegen in beroep en krijgen nu een hogere straf. Volgens het hof wisten de mannen van tevoren dat ze de zogenaamde leningen niet konden terugbetalen en hebben zij op grove wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen dat in hen was gesteld.