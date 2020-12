Steeds minder illegalen in Nederland, staatssecretaris nog niet tevreden

Het aantal illegalen is de afgelopen jaren naar schatting flink gedaald. In de jaren 2017-2018 waren er tussen de 23.000 en 58.000 in Nederland. Illegalen, ook wel ongedocumenteerden genoemd, zijn vreemdelingen zonder verblijfspapieren.

De cijfers, afkomstig van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), zijn deze week door staatssecretaris Broekers-Knol naar de Tweede Kamer gestuurd. Bij de vorige meting, die de periode 2012-2013 besloeg, waren er zo'n 12.000 meer.

Het WODC benadrukt dat het gaat om schattingen, maar omdat de afgelopen 20 jaar steeds dezelfde methode is gebruikt, zou sprake zijn van een trend waarbij het aantal 'vreemdelingen zonder verblijfsrecht' " substantieel" is afgenomen.

De methode die is gebruikt voor de laagste schatting van nu, waarbij het aantal 23.000 wordt genoemd, kan volgens het WODC vergeleken worden met het aantal van ruim 194.000 eind jaren 90. De hogere schatting van 58.000 is gebaseerd op een methode waarbij illegalen die eerder waarschijnlijk niet op de radar waren nu wel worden meegeteld.

Geen toegang tot voorzieningen

De dalende trend heeft ermee te maken dat er sinds 1994 een identificatieplicht geldt voor volwassen vreemdelingen zonder verblijfsrecht, stelt het WODC. Ook speelt mee dat ze sinds 1998 geen toegang meer hebben tot publieke voorzieningen. Ze kunnen geen bankrekening openen, woning huren of opleiding volgen. Verder zijn er in de loop der jaren nieuwe lidstaten bij de Europese Unie gekomen, waardoor mensen uit die landen nu legaal in Nederland verblijven.

Staatssecretaris Broekers-Knol zegt blij te zijn met de dalende trend, maar ze is naar eigen zeggen nog niet tevreden. Ze wil het makkelijker maken om illegalen die bijvoorbeeld geregeld overlast veroorzaken of schuldig zijn aan winkeldiefstal een extra celstraf op te leggen als ze niet zelf uit Nederland vertrekken. Volgens haar kan dit eigenlijk al, maar gebeurt het te weinig omdat het door een wetswijziging in 2011 te ingewikkeld is.