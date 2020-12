Man van 71 heeft honderd geweren, pistolen en revolvers in huis

Een man van 71 is gistermiddag aangehouden voor het bezit van vuurwapens en munitie. In zijn huis vond de politie dertig geweren en zeventig pistolen en revolvers.

Een niet-alledaagse vondst, zegt de politie tegen NH Nieuws. "Dit treffen wij ook niet elke dag aan." De wapens lijken oud, maar de meeste doen het volgens de politie nog. De herkomst ervan wordt onderzocht.

De aangehouden man woont in de gemeente Hollands Kroon, in de kop van Noord-Holland. Om privacyredenen wordt niet bekendgemaakt in welke plaats. De politie kwam de man op het spoor dankzij een melding.

De man is aangehouden en zit vast. Het Openbaar Ministerie moet besluiten of hij vervolgd wordt.

In Nederland mogen alleen sportschutters en jagers met de juiste vergunningen bepaalde vuurwapens hebben. Voor alle andere mensen is vuurwapenbezit verboden.