Verlaten boot met enorme lading cocaïne aangespoeld op eiland in Stille Oceaan

Op de Marshalleilanden, midden in de Stille Oceaan, is een boot aangespoeld met een grote hoeveelheid drugs. Aan boord van het vaartuig, dat ruim 5 meter lang was, werd vorige week 649 kilo cocaïne gevonden.

Er spoelen vaker drugs aan op de eilanden, maar niet eerder was het zo veel. Aanklager Richard Hickson zei dat de cocaïne in pakketten van een kilo waren verpakt en in een verborgen compartiment lagen opgeslagen. Hij sprak het vermoeden uit dat de boot al een tijdje op drift was. "Mogelijk wel een jaar of twee."

Een van de scenario's is dat smokkelaars de boot hebben achtergelaten toen ze op zee op het punt stonden om gepakt te worden, zeggen de autoriteiten. Een andere theorie is dat ze in een storm in moeilijkheden zijn gekomen.