Levenslang geëist tegen Thalys-terrorist

In de rechtbank in Parijs is tegen de hoofdverdachte van de mislukte terroristische aanslag in de Thalys levenslang geëist. Tegen drie medeverdachten eiste de aanklager celstraffen van 8 tot 30 jaar.

Op 21 augustus 2015 reed de Thalys van Amsterdam naar Parijs. Ter hoogte van de Belgisch-Franse grens probeerde een zwaarbewapende Marokkaanse terrorist met een kalasjnikov het vuur te openen in de volle trein. Hij werd overmeesterd door drie Amerikaanse toeristen, van wie er een militair was.

Voor hun ingrijpen kregen zij de hoogste Franse nationale onderscheiding, de Nationale Orde in het Legioen van Eer.

De Amerikaanse regisseur Clint Eastwood maakte een speelfilm over de verijdelde Thalysaanslag, The 15:17 to Paris. De drie Amerikanen spelen in de film zichzelf.