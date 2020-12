Intern Forum-onderzoek: geen grensoverschrijdende berichten in officiële JFVD-apps

Een onderzoekscommissie heeft geen grensoverschrijdende berichten gevonden in officiële appgroepen van de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie (JFVD). Wel zijn in een privé-account nazistische symbolen aangetroffen, maar dat was van iemand die zijn lidmaatschap al had opgezegd.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van een interne onderzoekscommissie bestaande uit Forum-Kamerlid Wybren van Haga en Statenlid van Noord-Holland en oud-lid van de raad van bestuur van de Rabobank Ralf Dekker.

Eind november stelde het bestuur van de JFVD een onderzoek in naar berichten in Het Parool over leden van de jongerenpartij, die antisemitische en homofobe berichten zouden hebben verstuurd in appgroepen. In mei had Forum voor Democratie drie jongeren geroyeerd vanwege rechtsextremistische uitingen, maar de krant kreeg nieuwe screenshots in handen van extreemrechtse uitingen in app-groepen.

Kwetsende grappen

De commissie heeft, zo staat er in het verslag, 227.718 appberichten bekeken in alle officiële appgroepen. Er is nadrukkelijk niet gekeken naar privé-appgroepen die niet aan de JFVD zijn gelieerd, äangezien die niet op redelijke wijze onder de verantwoordelijkheid van JFVD kunnen worden gerekend", aldus de onderzoekers. Er zijn 19 berichten gevonden die grensoverschrijdend waren, maar dat zou vooral om "kwetsende grappen en provocaties" zijn gegaan.