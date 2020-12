Wie demonstreerden gisteren onder het Torentje van Rutte?

Het 'WWG1WGA' onderaan deze oproep staat voor 'where we go one, we go all' en is een leus van de uit de VS overgewaaide complottheorie QAnon.

Op sociale media reageerden veel Nederlanders met afkeur op het initiatief voor het lawaaiprotest tijdens de toespraak van Rutte. Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling noemde de demonstranten op Twitter "respectloze dwazen".