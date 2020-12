'Omweg' van hotelkerstdiner van tafel, afhalen mag nog wel

"Ouderwets vol" zat hotel-restaurant Wesseling in het Drentse Dwingeloo met de Kerst. Maar vandaag staat vooral in het teken van al die boekingen afbellen, zegt eigenaar Mark Bergmans. "Iedereen heeft begrip, maar het blijft jammer dat we geen gezelligheid kunnen bieden met de feestdagen."

In hotels mochten overnachtende gasten tot de harde lockdown van gisteravond nog uit eten en drinken. Hotels speelden daar op in met speciale arrangementen. Het zorgde de afgelopen maand voor iets meer boekingen, vooral rond de kerstperiode bij kleinere hotels buiten de Randstad.

Streep erdoor

"Ook bij ons trok het wat aan", zegt de eigenaar van een stadsherberg in Zuid-Holland. "Zo hadden we een familie die een aantal kamers huurde om bij ons uit eten te kunnen gaan. Netjes verdeeld over meerdere tafels, maar op die manier toch bij elkaar."

Hoewel de maatregelen dit toestonden, zei premier Mark Rutte gisteravond op tv dat via zo'n 'omweg' uit eten gaan niet de bedoeling is. Te veel mensen gingen volgens hem naar een hotel met alleen dat doel. "Met alle gevolgen van dien."

Eet- en drinkgelegenheden in hotels moeten nu voor in ieder geval vijf weken dicht. Ook roomservice is niet meer toegestaan. Overnachten mag nog wel, en hotels mogen net als andere horeca een afhaalfunctie bieden. Gasten moeten het eten dan zelf ophalen en op de kamer nuttigen.

Grote ketens als Fletcher, Van der Valk en Bastion hebben al aangegeven met afhalen te gaan werken. Op die manier hopen ze hun gasten toch een compleet verblijf te bieden. Zicht op het aantal annuleringen na de persconferentie hebben ze naar eigen zeggen nog niet.

'Afhalen past niet bij concept'

Hoewel er dus nog opties zijn, sluiten ze in Dwingeloo volledig de deuren. "Mensen komen hier niet om alleen te overnachten, die willen ook drie gangen en goede wijn. Afhalen past niet bij zo'n concept", legt Bergmans uit. "En het is ook gewoon geen essentiële reisbeweging."