Baggeraar Boskalis gaat land winnen voor luchthaven Manilla

Baggeraar Boskalis heeft de opdracht gekregen om land te winnen voor de uitbreiding van de luchthaven van Manilla op de Filipijnen. Het project heeft een geschatte waarde van 1,5 miljard euro en is daarmee de grootste opdracht die de baggeraar ooit heeft gekregen.

Volgens topman Peter Berdowski is met de opdracht de inzet van de grote baggerschepen voor de komende jaren veiliggesteld. "Deze opdracht met een historisch ongekende omvang is een fantastische aanwinst voor Boskalis", aldus Berdowski.

"Wij hebben een rijke traditie met betrekking tot het creëren van land volgens de hoogste technische en milieunormen. We kijken er enthousiast naar uit om deze expertise toe te passen bij de realisatie van de internationale luchthaven van Manilla."

Bestand tegen de elementen

Het vliegveld van de Filipijnse hoofdstad ligt zo'n twintig kilometer ten noorden van het centrum. Het uit te breiden gebied is ongeveer 1700 hectare groot en moet straks bestand zijn tegen aardbevingen, tyfoons en mogelijke zeespiegelstijging.

Boskalis is de komende drie jaar met de werkzaamheden bezig. De voorbereiding staat gepland voor het eerste kwartaal van komend jaar. Naar verwachting is de baggeraar eind 2024 klaar.

Daarna begint de bouw van de luchthaven. De Filipijnse regering heeft een concessie van vijftig jaar verleend voor de bouw, de exploitatie en het onderhoud van het vliegveld.

Zou in Nederland Schiphol verplaatst kunnen worden naar zee? Daar maakten we eerder deze video over: