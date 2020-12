Vijfheerenlanden moet 80 miljoen euro betalen aan heipalenfabrikant Niemans

Na een rechtszaak van tien jaar stelden achtereenvolgens de rechtbank, het gerechtshof en als laatste (in 1989) de Hoge Raad vast dat de gemeente een wanprestatie had geleverd en daarom een schadevergoeding moest betalen.

117,5 miljoen gulden

In 1990 kwam Niemans met een eerste claim. Het betonbedrijf eiste van de gemeente afgerond 117,5 miljoen gulden; een bedrag dat vele malen is hoger dan wat de gemeente wil betalen. Sinds die tijd is er geprocedeerd over de hoogte van een schadeclaim die eerst de gemeente Vianen, en nu de gemeente Vijfheerenlanden, aan Niemans moet betalen.

De voorstellen over en weer liggen tientallen miljoenen euro's uit elkaar. Waar Niemans Beton uiteindelijk wilde schikken voor 52 miljoen euro, bleef de gemeente steken op 10 miljoen euro. Alle pogingen om dichter bij elkaar te komen mislukten.

Begin dit jaar deed het gerechtshof in Den Haag iets zeer ongebruikelijks, schrijft RTV Utrecht, Zonder medeweten van partijen vroeg het hof aan deskundigen om de schade opnieuw uit te rekenen.

Die kwamen uit op een bedrag van 43 miljoen euro, plus nog zo'n tien miljoen voor de proceskosten van Niemans Beton. Ook dit voorstel haalde het niet. De gemeente wilde niet verder gaan dan 39,5 miljoen. Ook Niemans ging niet akkoord.

Vandaag heeft het Gerechtshof bepaald dat de gemeente Vijfheerenlanden na al die jaren 80 miljoen euro moet betalen aan Niemans. Dat bedrag is alleen de schade en de rente. Daarbij komen nog kosten voor de juridische procedure en belastingen. Het totale bedrag zal uitkomen rond de 90 miljoen euro.

Of er daarmee ook echt een eind komt aan deze slepende rechtszaak, is de vraag. Beide partijen kunnen opnieuw naar de Hoge Raad om in cassatie te gaan. En zo kan de zaak nog jaren voortduren.