Vierde verdachte juwelendiefstal Dresden opgepakt

In Berlijn is gisteravond een 21-jarige man aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij een enorme juwelenroof uit een museum in Dresden. De politie was al enige tijd naar Mohamed Remmo en zijn tweelingbroer Abdul Majed op zoek. De broer is nog spoorloos, hij staat op de lijst van meest gezochte verdachten van Europol.

Een maand geleden werden al drie verdachten van 23, 24 en 26 in de Duitse hoofdstad opgepakt. Alle verdachten zijn leden van de Remmo-clan, een beruchte Arabisch-Duitse familie die in Berlijn ook een deel van de drugshandel in handen heeft.

In november 2019 werden sieraden van onschatbare waarde gestolen uit het museum Grünes Gewölbe in Dresden. De daders wisten binnen te komen door een raam in te slaan, nadat ze door brandstichting in een elektriciteitskastje een stroomstoring hadden veroorzaakt. In 5 minuten roofden ze een vitrine met topstukken van het museum leeg.