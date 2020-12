Wekdienst 15/12: Nederland in lockdown • Uitspraken over verbod op motorclubs

Wat heb je gemist?

Joe Biden is door het Amerikaanse kiescollege aangewezen als nieuwe president. Hij kreeg zoals verwacht de steun van 306 kiesmannen, tegen 232 voor president Trump. Daarmee is de uitslag van de presidentsverkiezingen van 3 november bekrachtigd.

Kort nadat het kiescollege hem had uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen hield Biden een toespraak, waarin hij Trump vroeg om zijn verlies te erkennen. Hij zei dat de aanhoudende pogingen van Trump om de uitslag aan te vechten een bedreiging waren voor de kernwaarden van de VS, maar dat de democratie heeft gezegevierd. Over de juridische strijd van Trump zei Biden dat de VS nooit eerder zoiets extreems heeft gezien, maar dat het nu tijd is om de bladzijde om te slaan.