Biden nu formeel winnaar: 'Onze democratie heeft het overleefd'

De toespraak was het sluitstuk van een historische maandag: de dag waarop de eerste Amerikanen het vaccin tegen corona kregen toegediend.

Artsen en verpleegkundigen op intensive-careafdelingen door het hele land kregen een prik. "Wij worden iedere minuut aan het virus blootgesteld, het voelt alsof ik een miljoen heb gewonnen in de loterij," zei een geëmotioneerde verpleegkundige nadat ze was gevaccineerd.

Het was ook het sluitstuk van de dag waarop het aantal coronadoden in de VS de 300.000 passeerde. Of, zoals Biden het zei in zijn toespraak: 300.000 families "die de Kerst ingaan met een zwart gat in hun hart, voor de persoon die er niet meer is".

Vrij en eerlijk

Biden ging de afgelopen weken stoïcijns te werk. Sinds hij werd uitgeroepen tot winnaar de verkiezingen sprak hij nauwelijks over de aanhoudende beweringen van president Trump dat er fraude was gepleegd en dat Trump eigenlijk de rechtmatige winnaar was.

In zijn toespraak gisteravond sloeg Biden een heel andere toon aan en haalde hij hard uit: "Tachtig rechters oordeelden dat er geen bewijs is. Hertellingen veranderden niets aan de uitslag en nog gaan de verdachtmakingen van Trump door", zei hij. Hij noemde Trumps pogingen de verkiezingsuitslag aan te vechten "een aanval op onze democratie, zoals we die niet eerder hebben meegemaakt".

Biden roemde uitgebreid het werk van lokale partijactivisten die toezicht hielden op het stemproces. "Zij zagen dat het vrij en eerlijk was en hebben zich niet laten intimideren om er iets anders van te maken", zo verwees hij naar de vele Republikeinse leden van kiescommissies die onder grote druk stonden van partijgenoten. "Onze democratie heeft het dankzij hen overleefd."

Per post naar Washington

Het bekrachtigen van de stemmen door de kiesmannen verliep opvallend rustig, na het chaotische juridische proces en het giftige klimaat van de afgelopen zes weken. In de hoofdsteden van alle vijftig staten kwamen de kiescolleges bij elkaar. Het voorlezen van de uitslagen werd live uitgezonden op televisie.