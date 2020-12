'Het coronavirus: feiten en fabels', de antwoorden op jullie vragen

Waarom wordt het vliegverkeer niet stilgelegd?

De Jonge beaamt dat de beelden van een druk Schiphol, eerder deze week, er slecht uitzagen. Het kabinet is met de luchthaven in overleg over het beter reguleren van drukte en het voorkomen van lange rijen. Luchtvaartmaatschappijen en platforms die tickets verkopen moeten gaan toetsen of een vliegreis een noodzakelijke reis is.

Ook zijn er vanaf morgen extra regels voor mensen die naar Nederland willen reizen, waaronder het doen van een coronatest. "Mensen die inreizen van buiten de EU moeten een negatieve testverklaring overleggen. Dat gaan we ook regelen voor mensen die reizen binnen de EU. We trekken daarin samen op, om dat mogelijk te maken binnen de EU, want daar is een wetswijziging voor nodig", aldus De Jonge.

Nog altijd zijn er veel vragen over de PCR-test. Betekent een positieve PCR-test dat iemand het virus heeft en ook besmettelijk is voor anderen?

Voor mensen die coronagerelateerde klachten hebben is de PCR-test volgens epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC Utrecht absoluut een geschikte test. "Als die positief is kun je er vanuit gaan dat je besmettelijk bent":