15 jaar geëist voor doden vriendin, verdachte zegt dat hij slaapwandelde

Het Openbaar Ministerie eist vijftien jaar cel tegen een man uit Didam voor het ombrengen van zijn vriendin. De 29-jarige verdachte zegt zich daarvan niets meer te herinneren en beweert dat hij slaapwandelde.

Het 24-jarige slachtoffer werd een jaar geleden dood aangetroffen in het appartement in Didam waar ze met haar vriend woonde. "Ik weet alleen nog dat ik wakker werd naast haar en toen was ze al dood", zei de verdachte in de rechtszaal.

Hij had de avond ervoor veel drugs gebruikt en zou zijn vriendin in zijn slaap iets hebben aangedaan. Daarna zou hij in paniek zijn geraakt en zelf ook dood gewild hebben, schrijft Omroep Gelderland. Zijn advocaat wil dat de Didammer wordt vrijgesproken.

'Ongeloofwaardig'

De officier van justitie vindt het verweer over slaapwandelen ongeloofwaardig. Uit onderzoek komt volgens het Openbaar Ministerie naar voren dat hij de hele nacht niet heeft geslapen. Ook zijn er vragen waarom de man geen hulp inriep van hulpdiensten. Hij liet zijn vriendin twintig uur lang dood op de grond liggen.

De moeder van het slachtoffer zei in de rechtszaal dat haar dochter bang was voor de verdachte, die steeds agressiever werd. Ze noemde de man een monster om wat hij haar dochter heeft aangedaan. "Je hield meer van coke dan van haar", sprak ze.