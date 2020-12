Kiesmannen vandaag aan zet in de VS: stemming over nieuwe president

Een belangrijke dag voor Joe Biden en Donald Trump. Vandaag komen in alle vijftig staten de kiesmannen bijeen die namens de kiezers de winnaar in hun staat aanwijzen. Normaliter een formaliteit, maar nu zittend president Trump de verkiezingsuitslag nog steeds niet accepteert, hangt er meer spanning omheen dan bij eerdere verkiezingen. Vijf vragen over kiesmannen en de vervolgstappen.

Wat zijn kiesmannen?

In de Verenigde Staten is iedere staat, afhankelijk van het aantal inwoners, goed voor een bepaald aantal kiesmannen. Dat gebeurt na een volkstelling elke tien jaar. In totaal zijn er 538 kiesmannen verdeeld over het hele land. Logischerwijs hebben grote staten met veel inwoners meer kiesmannen, zoals Californië (55), Texas (38) en Florida (29). Er is ook een ondergrens van drie kiesmannen, onder meer in Wyoming, North Dakota en Alaska.

Om onduidelijkheid te voorkomen: een kiesman is niet per definitie man, het kan ook een vrouw zijn. Hoe je kiesman wordt, verschilt per staat. Vaak zijn het mensen die al lange tijd bij een partij zitten, zoals oud-politici, burgemeesters, gouverneurs of Congresleden. Zo zijn voormalig president Bill Clinton en z'n vrouw Hillary Clinton, presidentskandidaat in 2016, kiesmannen in de staat New York. Maar de meesten zijn onbekend voor veel mensen.

Wat gebeurt er vandaag precies?

Vanavond komen de kiesmannen in de staten bijeen. De winnende partij in een staat draagt hen aan. Eerst is er een ceremonie, daarna brengen ze individueel hun stem uit op papier. Ze kiezen de nieuwe president en vice-president. Waar de bijeenkomst plaatsvindt is vastgelegd in de wet en verschilt per staat. In de meeste staten is het een fysieke bijeenkomst behalve in Colorado, Nevada en Utah, schrijft CNN. Daar houden ze videoconferenties vanwege het coronavirus.

Voor deze stemming is overigens geen willekeurige datum uitgekozen: in Amerikaanse grondwet staat dat de stemming altijd op de eerste maandag na de tweede woensdag van december is.

Maar Biden heeft de verkiezingen toch gewonnen?

Biden heeft bij de presidentsverkiezingen afgelopen november de meeste kiesmannen gewonnen. Hij had er als eerst 270 (de helft van het totaal plus één). Daarmee werd hij de verkozen president. Maar daarmee is hij nog niet definitief de nieuwe president van de Verenigde Staten.

Naar verwachting schrijven de kiesmannen de naam op van de winnaar in hun staat. Toch bestaat er een kans dat een kiesman zijn of haar eigen gang gaat en uiteindelijk een andere naam opschrijft. Er is dan sprake van een zogeheten faithless elector. In 33 staten en in Washington D.C. zijn er wetten om te voorkomen dat dat gebeurt, bijvoorbeeld met boetes of vervolging. Ook kunnen faithless electors in sommige gevallen worden vervangen, bijvoorbeeld als een kiesman komt te overlijden.

Overigens zijn faithless electors uitzonderingen. Nog nooit in de geschiedenis hebben ze de verkiezingsuitslag beïnvloed. Bij de vorige verkiezingen waren er tien faithless electors.

