Rapper Joey AK krijgt ruim 3 jaar cel voor gewelddadige ontvoering

Rapper Joey AK is veroordeeld tot drie jaar en vier maanden cel voor een gewelddadige ontvoering van een vrouw en haar twee kinderen tijdens de vorige jaarwisseling. Drie andere mannen kregen straffen opgelegd variërend van zestien maanden tot 2,5 jaar cel.

Het 31-jarige slachtoffer werd bijna een jaar geleden samen met haar kinderen van 3 en 7 jaar ontvoerd vanuit hun huis in Amsterdam-Noord naar een huis in Almere. De daders verdachten haar ervan een tas met 100.000 euro cash te hebben gestolen.

De vrouw werd mishandeld met een wapen en kreeg ook heet water in haar nek gegoten, schrijft NH Nieuws. Ze werd op Nieuwjaarsdag bevrijd door de politie.

Leidende rol

Joël H., zoals de 23-jarige rapper eigenlijk heet, had volgens de rechtbank een leidende rol tijdens de ontvoering en mishandeling. Hij was degene die geweld gebruikte tegen de vrouw. Ook is hij schuldig bevonden aan wapenbezit en het witwassen van rond de 200.000 euro.

Het Openbaar Ministerie had gevangenisstraffen van twee tot vijf jaar geëist tegen de rapper en zijn vrienden. Ze zijn vrijgesproken van poging tot zware mishandeling met voorbedachten rade, omdat volgens de rechter niet is vast te stellen hoe hard de vrouw is geslagen en of het water dat in haar nek van de vrouw gegoten werd nog kokend was.

Ook de 27-jarige broer van Joey AK, rapper Drechter, is verdachte in deze zaak. Omdat zijn advocaat corona had, dient de zaak tegen hem later. Een 29-jarige vrouw die woont in het huis waar het slachtoffer werd vastgehouden en mishandeld, werd vrijgesproken.