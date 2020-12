Hier volg je straks de toespraak van premier Rutte

Premier Rutte houdt om 19.00 uur in het Torentje een toespraak over de nieuwe coronamaatregelen die vanaf middernacht gaan gelden. Duidelijk is al dat Nederland in een harde lockdown terechtkomt.

Rutte hield één keer eerder een televisietoespraak vanuit zijn werkkamer: dat was op 16 maart, een dag nadat de horeca voor het eerst dicht moest en ook scholen en de kinderopvang op slot gingen.

Je kunt de toespraak live volgen bij de NOS op deze kanalen: