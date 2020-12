Detailhandel heeft veel vragen, scholen hebben begrip

Het nieuws over de harde lockdown die de komende nacht ingaat, leidt tot veel reacties bij betrokken organisaties in de zorg, het onderwijs, de kinderopvang en natuurlijk bij het bedrijfsleven. Een overzicht:

Detailhandel - INretail

Paul te Grotenhuis van INretail, de brancheorganisatie van winkels, zegt: "Het is voor ons heel erg onduidelijk om welke winkels het gaat. Welke winkels zijn essentieel en welke niet? Een supermarkt of apotheek is duidelijk, maar hoe zit het met een dierenwinkel?"

Zijn achterban, vooral bestaande uit non-food-winkels, reageert volgens Te Grotenhuis verrast. "We zijn overspoeld met reacties. Er is zoveel onduidelijkheid. Daarbij denken wij en veel winkeliers dat het heel anders kan. Sommige winkels zeggen: 'Ik zit met mijn winkel in een dorp, het is hier hartstikke rustig, waarom moet ik dicht?'"

Wat voor Te Grotenhuis wel duidelijk is, is dat dit rampzalig gaat zijn voor winkelondernemers: "December is de belangrijkste maand van het jaar. Mensen krijgen een bonus op werk, ze hebben tijd om iets te kopen en geven meer uit aan cadeautjes. Het kan niet anders dan dat dit desastreus gaat uitpakken. Daarbij zitten ondernemers met een complete kerstvoorraad die ze nu niet meer kwijt kunnen."

Onderwijs - VO-raad

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad, de belangenorganisatie van middelbare scholen, reageert met instemming op de aangekondigde lockdown en de sluiting van scholen. "Ik denk dat er op de scholen overwegend begrip is", zei hij op NPO Radio 1.

Rosenmöller sprak in een eerste reactie van een relatief korte tijd die scholen moeten sluiten, omdat deze week al de kerstvakantie zou beginnen. In de eerste twee weken van januari wordt thuisonderwijs gegeven. "De scholen zullen de paar dagen voor de vakantie benutten voor het voorbereiden van thuisonderwijs. Daar gaan we vanaf 4 januari volop mee aan de slag."

Kinderopvang - Boink

Gjalt Jellesma van Boink, de belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, had een nieuwe sluiting van opvanglocaties niet zien aankomen. "Dat die erbij betrokken worden, verbaast me wel enigszins", zegt hij. "Vooral omdat ouderen met jonge kinderen in een spagaat terechtkomen die niet op te lossen is."

Jellesma benadrukt dat de noodopvang open blijft, voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Verder roept hij het kabinet op om snel duidelijkheid te geven over eventuele compensatie voor ouders. Jellesma denkt dat de bereidheid om tijdens de lockdown de opvangkosten door te betalen fors minder zal zijn dan in het voorjaar, als niet duidelijk is of mensen dat geld kunnen terugkrijgen.

Zorg - V&VN

"Het kan niet veel strenger dan wat nu op de plank ligt", zegt bestuurder Gerton Heyne van de beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN) over de harde lockdown. "Dit gaat zeker de druk op de zorg verminderen. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dit gaat leiden tot minder besmettingen en dus tot minder ziekenhuisopnames."

De reacties onder zorgpersoneel dat Heyne vertegenwoordigt zijn tweeledig, zegt hij. "Vanuit hun professie hoor ik: dit is noodzakelijk. Verzorgenden en verpleegkundigen snappen die maatregelen en zijn er blij mee. Maar die mensen zijn tegelijk ook moeder of kind. Dus iedereen levert erbij in."