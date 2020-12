Fractievoorzitters komen somber uit torentjesoverleg

De meeste partijen in de Tweede Kamer zijn net als het kabinet somber over de snel stijgende besmettingen met het coronavirus. Daarmee lijkt het erop dat het kabinet steun uit de Kamer zal krijgen voor de harde maatregelen die op stapel staan om het snel om zich heen grijpende virus terug te dringen.

Maar voordat het kabinet de maatregelen bekendmaakt willen de fractievoorzitters over de maatregelen zelf niets zeggen, bleek na afloop van een ingelast overleg van alle fracties met premier Rutte in het Torentje.

Het kabinet zal vanavond bekendmaken dat er vanaf middernacht vergaande strenge maatregelen gaan gelden: niet-essentiële winkels, scholen, sportscholen, musea en theaters gaan dicht. Mensen moeten zoveel mogelijk thuisblijven en mogen nog maar twee bezoekers per dag ontvangen. Reizen wordt dringend afgeraden en sauna's en kappers moeten ook dicht.

De meeste fractievoorzitters van de regeringspartijen spraken voor en na het overleg van een "zorgelijke situatie".

'Verschrikkelijk'

Forum voor Democratie-leider Baudet kwam na afloop van het gesprek wijzend met zijn vinger op zijn voorhoofd naar buiten. Hij wilde op dat moment niet op vragen ingaan, maar had voor het overleg wel te kennen gegeven dat een harde lockdown "verschrikkelijk zou zijn" voor ons land.

"Er is al veel schade voor het land, ik hoop niet dat Rutte ervoor kiest om het land nog meer schade toe te brengen", aldus Baudet. Volgens de Forum-leider is het virus iets "dat een specifieke groep bedreigt. Zij moeten beschermd worden en niet de hele samenleving."

Te laat

PvdA-leider Asscher zei voorafgaand aan het overleg dat maatregelen hard nodig zijn, maar vindt wel dat het kabinet veel te laat komt. Ook is hij benieuwd met welk plan het kabinet komt om er "weer uit te komen."

Het kabinet kan sinds de nieuwe coronawet van kracht is in uitzonderlijke situaties maatregelen nemen zonder overleg met de Kamer. Die heeft wel een week de tijd om maatregelen terug te draaien, maar het is niet de verwachting dat dat in dit geval zal gebeuren.

Kijk hier naar de zorgen van fractievoorzitters: