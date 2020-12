Stroomcrisis op Curaçao: 'Drie black-outs in een week, nog niet eerder gebeurd'

Het was dit weekend voor de derde keer in een week raak op Curaçao: het eiland werd getroffen door een totale black-out. Sommige wijken zaten van zaterdagmiddag tot zondagavond nagenoeg zonder stroom en nog steeds is die niet overal terug.

De stroom valt op Curaçao vaker uit, omdat het elektriciteitsbedrijf Aqualectra wekelijks de elektriciteit moet uitschakelen voor onderhoud aan het netwerk. Maar de black-outs van afgelopen week zijn ongekend. De westkant van het eiland werd zelfs vier keer getroffen, door een kabelbreuk.

"Dit is echt een dieptepunt", erkent ook Darick Jones, directeur van Aqualectra. "Drie black-outs in een week, dat is nog niet eerder gebeurd", zegt hij tegen correspondent Dick Drayer. "Het is de eerste keer dat het ons overkomt dat het zo lang duurt om alles weer aan de praat te krijgen."

De problemen nu worden volgens Jones veroorzaakt door veiligheidssystemen die niet goed functioneren. "De machines reageren op een manier waarop ze niet moeten reageren. Dan gaat het net schommelen en dan zegt de beveiliging: je moet eraf."