Kerstkaart maakt in coronajaar comeback, maar is het meer dan een opleving?

Denise Qualm ontwerpt al bijna 20 jaar kerstkaarten voor Hallmark. In vergelijking met vroeger is de kerstkaart natuurlijk wel veranderd. "Veel mensen houden nog onwijs veel van de oude klassieke kaart, zoals bijvoorbeeld een schets van Anton Pieck, of herten in de sneeuw.

In ieder geval kaarten waarop de traditionele kleuren rood en groen een belangrijke rol spelen", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Met de simpele tekst 'Fijne kerstdagen en gelukkig nieuwjaar'."

"Kerstkaarten van nu zijn toch anders. Bijvoorbeeld met een botanische print in een jungle-tafereel. Of een kaart dat als je die openvouwt, er een mooie kerstboom verschijnt. Maar wat vooral opvalt: meer tekst op de kaart. Tekst is een belangrijker onderdeel geworden. Met zoiets als 'Maak magische momenten met de allerliefste mensen'."

Niet eenmalig

Of er nog een link is met corona? "Nou, op kaarten in de winkel niet, die zijn al een jaar geleden ontworpen. Maar online kunnen mensen wel speciale kaarten zien met bijvoorbeeld Merry Christmask."

Qualm hoopt dat de opleving van de kerstkaartenmarkt niet eenmalig is: "Ik vind het onwijs mooi dat we nu een product maken dat in deze tijd zo'n grote rol speelt. En dat mensen de kerstkaart herontdekken. Of dat volgend jaar nog zo is, we zullen het zien."