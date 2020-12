Weer boerenprotest: distributiecentrum Jumbo Breda geblokkeerd

Dit weekend werden er op meerdere plekken in het land ook al blokkadeacties gehouden, onder meer bij een bevoorradingscentrum van Jumbo in Raalte en een distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam.

Naast betere prijzen voor hun producten, willen ze ook een speciaal keurmerk voor landbouwproducten en protesteren ze tegen de stikstofwetgeving.

Online boodschappen

Burgemeester Snijders van Zwolle wil dat er gezamenlijke, landelijke afspraken komen over de handhaving rond de boerenprotesten. Ook in Zwolle was er afgelopen weekend een blokkade bij een distributiecentrum.

De Zwolse burgemeester vindt de blokkades onverantwoord in deze coronatijd, omdat mensen die niet naar de supermarkt kunnen door deze acties hun online bestelde boodschappen soms niet op tijd krijgen.