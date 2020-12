Man neergeschoten na schietincident bij kerk in New York

De politie in New York heeft een man neergeschoten die bij een kerk om zich heen zou hebben geschoten. Volgens persbureau Reuters was er op dat moment een buitenconcert van een koor bezig. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn.

Volgens de New York Post is de dader in kritische toestand meegenomen naar het ziekenhuis.

Het incident vond plaats bij de Saint John the Divine Cathedral aan de Amsterdam Avenue in Harlem, ten noorden van Central Park. De Episcopaalse kerk staat bekend als 'St. John the Unfinished', omdat de kerk uit 1911 niet is afgebouwd.

De politie roept mensen weg te blijven uit het gebied rond de kerk.