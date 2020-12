EU en VK missen eigen deadline, gesprekken gaan door

Komende week was voor de Brusselse parlementariërs eigenlijk de laatste week om een akkoord te bespreken. Er is nog een mogelijkheid om een extra vergadering te organiseren net voor 31 december, zodat een deal nog net op tijd goedgekeurd kan worden, maar het is ook mogelijk dat het parlement pas (met terugwerkende kracht) in januari met de handelsovereenkomst kan instemmen.

Voorbereiden op no-deal

Premier Johnson zei eerder vandaag dat de standpunten van de EU en het VK "nog steeds erg ver uit elkaar liggen over belangrijke zaken". Hij herhaalde zijn oproep aan de Britten om voorbereid te zijn op een no-deal-brexit.

Het belangrijkste knelpunt in de gesprekken is hoe nauw het VK zich in de toekomst aan de economische regels van de EU moet houden. De Britten willen toegang houden tot de Europese interne markt, maar tegelijkertijd een mate van soevereiniteit verwerven. De EU staat op het standpunt dat de voordelen van toegang met zich meebrengen dat landen zich aan Europese regels houden.

Ook de visserijrechten zijn nog steeds punt van onenigheid. De Britten willen de viswateren rond het Verenigd Koninkrijk afsluiten voor Europese vissers, die daar juist een heel groot deel van hun vangst uit het water halen.