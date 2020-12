Van minder ritten per uur tot geschrapte zaterdagbus, 'dienstregeling gaat pijn doen'

De landelijke overheid gaf de vervoerders ruim 1,5 miljard euro om met die halflege bussen en treinen grotendeels volgens de dienstregeling te blijven rijden. Maar ook de vervoerders moeten flink bijleggen, zegt Peters. "Gezamenlijk verliezen ze dit jaar 400 tot 500 miljoen euro."

Volgens de vervoersbedrijven kon dat zo niet doorgaan en daarom mogen ze in de nieuwe dienstregeling zoveel ritten schrappen tot ze geen verlies meer lijden. Peters: "Het varieert per vervoerder en regio, maar het komt neer op een reductie tot ongeveer 10 procent."

Minder ritten per uur

Over welke ritten uit de dienstregeling kunnen en welke lijnen gespaard worden, is de afgelopen weken en maanden druk onderhandeld tussen vervoersbedrijven en de provincies. "Dat waren soms pittige discussies", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Floor Vermeulen. "De vervoerder zei bijvoorbeeld dat het liefst alle streekbussen in de Alblasserwaard te schrappen, want die zijn het minst rendabel. Daar heb ik samen met de gemeenten echt op de rem moeten trappen om zoveel mogelijk bussen toch te behouden."

Vooraf waren er al landelijk richtlijnen gemaakt voor dit soort keuzes, zegt Vermeulen, die namens de provincies aan tafel zat. "De afspraak met de staatssecretaris is dat we liever in druk bereden lijnen snijden, waardoor die bijvoorbeeld teruggaan van zes naar vier bussen per uur. In dorpen waar nu maar een keer per uur een bus komt, proberen we die juist te behouden."